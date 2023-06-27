Fitch Solutions ожидает до 2025 года введения квот для решения проблемы чрезмерного туризма

Международное рейтинговое агентство Fitch Solutions к концу 2027 года прогнозирует 1,58 млрд туристических поездок по всему миру, что больше, чем 1,27 млрд, зарегистрированных в 2019 году, до пандемии.

Международное рейтинговое агентство Fitch Solutions к концу 2027 года прогнозирует 1,58 млрд туристических поездок по всему миру, что больше, чем 1,27 млрд, зарегистрированных в 2019 году, до пандемии.

Как передает Report со ссылкой на Fitch Solutions, чрезмерный туризм — это явление, которое развилось за последнее десятилетие и станет еще более актуальной проблемой к 2050 году, поскольку уровень благосостояния во всем мире растет, а путешествия становятся еще более доступными.

"Сознательный туризм будет фильтроваться в решениях по борьбе с чрезмерным туризмом, таких как активный поиск направлений с меньшим количеством прибытий или тех, которые лучше развиты для обслуживания больших объемов.

Мы также ожидаем, что правительства и другие игроки отрасли предпримут шаги для решения проблемы чрезмерного туризма. В период до 2025 года мы ожидаем введения квот, платы за доступ и попыток ремаркетинга (меньше внимания массовому туризму), что может привести к развитию «первоклассных» направлений, где туризм доступен только для прибывающих из стран с более высоким доходом", - считают аналитики агентства.

Венеция, например, уже запрещает круизным лайнерам водоизмещением более 25 000 тонн заходить в канал Джудекка, а в 2023 году город запустил систему, согласно которой путешественники должны бронировать места заранее, а цены на вход различаются в зависимости от загруженности города.

"К 2050 году индустрия будет искать долгосрочные решения, разрабатывая и продвигая новые направления, которые распространяются по всему рынку, а не сосредоточены в туристических "хабах", - отмечает Fitch Solutions.

По мнению аналитиков агентства, материковый Китай останется ключевым рынком для мирового туристического сектора до 2050 года, но на этом рынке начинают проявляться риски. Ограничения COVID-19 на передвижение внутри Китая были одними из самых резких в мире, и выездному туризму потребуется время, чтобы восстановиться после открытия рынка в январе 2023 года.

"Строгость реакции правительства показала туристическому сектору, как можно быстро устранить ключевой источник туристов и как это отразится на его влиянии. Также были исторические примеры того, как правительство Китая препятствовало выезду из страны по геополитическим причинам: например, в 2017 году Китай приостановил поездки в Южную Корею из-за решения последней разместить у себя систему противоракетной обороны США", - подчеркивает агентство.

Осведомленность индустрии туризма и озабоченность геополитическими рисками становятся все более острыми на горизонте до 2050 года. "По мере того, как геополитическая среда становится все более неопределенной, мы ожидаем, что туристический сектор будет ориентироваться, диверсифицируя свое присутствие на исходных рынках, а также уделяя больше внимания поиску друзей в периоды наибольшей неопределенности", - отмечает Fitch Solutions.

По мнению его аналитиков, темы технологий и старения населения приведут к развитию двух мегатенденций в сфере туризма - подъем цифровых кочевников и растущее значение серебряных путешественников. Они также совпадают с ростом устойчивости в отрасли, поскольку потребители стремятся реже путешествовать и оставаться дольше.

"Эволюция цифровых кочевников предшествовала COVID-19, но пандемия ускорила их эволюцию: от нишевого варианта, доступного тем, кто занимается внештатной экономикой, до тех, кто теперь может работать удаленно в течение длительного или короткого периода времени. Все чаще финансовые, технологические, юридические и консалтинговые фирмы включают возможность «работать из любого места» в течение установленных периодов времени для своих сотрудников. Мы считаем, что в период мегатенденции эта тенденция станет неотъемлемой частью баланса между работой и личной жизнью, и ключевые заинтересованные стороны в секторе туризма уже готовят свои предложения, чтобы адаптироваться к этой тенденции", - подчеркивает Fitch Solutions.