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Филиппины запретили въезд из США

Филиппины запретили въезд из США Филиппины временно запрещают въезд в страну из США из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.
Туризм
1 января 2021 г. 19:10
Филиппины запретили въезд из США

Филиппины временно запрещают въезд в страну из США из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель президента Гарри Роке.

"Канцелярия президента по совместной рекомендации минздрава и МИД включила США в число стран, на которые распространяются ограничения на поездки. В связи с этим иностранным пассажирам, прибывающим из США или находившимся в США в течение 14 дней, непосредственно предшествовавших прибытию на Филиппины, запрещается въезд в страну с 3 января 2021 года с 00.01 по времени Манилы (со 2 января 20.01 бакинское время) до 15 января 2021 года", - говорится в сообщении представителя президента в Facebook.

Те же, кто прибудет в страну из США до 3 января, должны будут оставаться на карантине в течение двух недель даже при наличии у них отрицательного результата теста на COVID-19.

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