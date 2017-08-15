Ежегодно Азербайджан посещают 30 тыс. туристов из Казахстана

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация туристического потенциала столицы Казахстана Астаны и информационная презентация об ЭКСПО-2017.

Как сообщает Report, вначале был представлен видеоролик об Астане и его достопримечательностях, в том числе кадры с открытия ЭКСПО-2017.

Затем консул посольства Казахстана в Азербайджане Нурбек Алмашов дал подробную информацию об Астане и ЭКСПО-2017, призвав азербайджанских туристов посетить выставку.

Представитель туристической компании из Казахстана Анастасия Диркина в своем выступлении назвала Азербайджан стратегически важным направлением для казахстанских туркомпаний, а также отметила, что Азербайджан достойно представлен на ЭКСПО-2017, о чем свидетельствует тот факт, что павильон Азербайджана входит в десятку самых посещаемых на выставке.

В свою очередь представитель министерства культуры и туризма Азербайджана Лейла Вердиева сообщила, что Казахстан является ключевой страной для Азербайджана и отметила, что Азербайджан посещают около 30 тыс. туристов из Казахстана в год. Она выразила надежду, что этот поток будет расти из года в год.

Затем был представлен ролик о туристическом потенциале Азербайджана.

По окончании мероприятия состоялись встречи между представителями туркомпаний Азербайджана и Казахстана.