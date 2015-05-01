Казахстан готовится к ​EXPO-2017 - РЕПОРТАЖ

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ C 10 июня по 10 сентября 2017 года в столице Казахстана пройдет Международная специализированная выставка EXPO-2017.

22 ноября 2012 года в Париже состоялась 152-я Генеральная Ассамблея Международного бюро выставок. Решением Генассамблеи, столица Казахстана Астана получила право провести у себя специализированную выставку EXPO-2017.

Корреспондент Report побывал на месте строительства объектов по проведению EXPO-2017.

Несмотря на сжатые сроки для подготовки к этому мероприятию, Казахстан усердно движется к цели, чтобы на высоком уровне провести выставку и удивить гостей.

Стоит отметить, что выставки EXPO являются одними из значимых и известных мероприятий. Здесь на суд зрителей представляются самые современные новинки и изобретения человечества.

EXPO-2017 обещает не подвести и в этом плане. Выставка пройдет под девизом "Энергия будущего", ведь Казахстан является одним из ведущих стран-производителей нефти и газа, а также урана. В стране также имеется колоссальный потенциал для развития возобновляемых источников энергии. Эта идея будет заложена при строительстве объектов для выставки. В частности, на ее территории будет построено первое в Казахстане здание, которое будет отапливаться за счет геотермальных вод. Помимо этого, здесь будут использованы ветряные генераторы, установлены солнечные батареи.

Организаторы однако решили уделить внимание не только теме энергии, но и теме культуры, инноваций. С этой целью, на EXPO-2017 будет построен Музей будущего, а также прочие объекты.

Кстати, место строительства EXPO-2017 выбрано не случайно. Предполагается, что построенные здесь объекты будут по завершении мероприятия переделаны под лаборатории и переданы Университету имени Нурсултана Назарбаева.

Как отметила заместитель председателя правления Национальной компании "Астана ЭКСПО-2017", экс-министр экономики Грузии Вера Кобалия, выставка будет нацелена на молодежь и привлечение ее внимания к инновациям. Кроме этого, по ее словам, на выставке будут участвовать множество развивающихся стран, которые смогут продемонстрировать свои инновации и опыт в сфере энергетики, а также найти новых партнеров.

Всего же, как планируют организаторы, в выставке примут участие до 90 стран. Тут стоит отметить, что Азербайджан был одним из первых стран, которые официально подтвердили свое участие на выставке.

На сегодня строители завершили строительство 30% объектов и к концу года планируется завершить возведение стен и крыш объектов, после чего начнутся внутренние работы. Над тем, чтобы сдать объекты вовремя трудятся до 4500 человек и 60 башенных кранов. На строительство объектов выделено 3 млрд. долларов из бюджета Казахстана, при этом 1 млрд. долларов был напрямую инвестирован на выставку другими странами.

Казахстан не впервые становится ареной для проведения крупных международных мероприятий, а президент страны Нурсултан Назарбаев делает все для популяризации своей страны за рубежом, и стоит отметить, что это у Елбасы (отец народа) получается очень хорошо.