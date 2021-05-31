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Евросоюз предложил ужесточить правила выдачи шенгенских виз

Евросоюз предложил ужесточить правила выдачи шенгенских виз Совет Евросоюза одобрил поправки в визовую информационную систему (VIS), используемые для проверки обращений за краткосрочной визой для въезда в Шенгенскую зону.
Туризм
31 мая 2021 г. 19:33
Евросоюз предложил ужесточить правила выдачи шенгенских виз

Совет Евросоюза одобрил поправки в визовую информационную систему (VIS), используемые для проверки обращений за краткосрочной визой для въезда в Шенгенскую зону.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Эти изменения необходимо ввести, чтобы улучшить проверку заявителей и помочь выявлять лица, которые могут представлять угрозу для безопасности либо кто не соблюдает действующие миграционные правила.

Поправки в VIS теперь должен одобрить Европарламент.

"Основными целями изменения регламента являются дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS, обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС", сообщается на сайте.

Из предложения Совета ЕС следует, что необходимо ввести:

- сдачу отпечатков пальцев — начиная с шести лет (сейчас с 12 лет), получатели виз старше 75 лет могут не сдавать отпечатки пальцев,

- биометрические данные детей до 12 лет будут удалять при выезде из Шенгенской зоны либо по окончании срока действия визы,

- фотографии будет необходимо делать при подаче заявления. Это будет распространяться и на детей до шести лет. В случае необходимости страны могут потребовать и заранее напечатанное фото,

- в базу VIS будут вносить информацию не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных визах и видах на жительство. В настоящее время общеевропейской базы этих данных нет,

- перед выдачей визы будут проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных по вопросам безопасности и миграции.

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