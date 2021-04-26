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Евросоюз откроет границы для вакцинированных от COVID-19 туристов

Евросоюз откроет границы для вакцинированных от COVID-19 туристов Все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA
Туризм
26 апреля 2021 г. 13:26
Евросоюз откроет границы для вакцинированных от COVID-19 туристов

Европейский Союз летом откроется для въезда для туристов, привитых вакцинами от коронавируса, утвержденными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Как передает Report, об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью The New York Times.

Отмечается, что быстрые темпы вакцинации в США и переговоры между американскими властями и Евросоюзом о том, как сделать сертификаты вакцинации приемлемыми в качестве доказательства иммунитета для туристов, позволят Еврокомиссии рекомендовать изменение политики, которая могла бы обеспечить восстановление трансатлантических путешествий для отдыха.

В публикации не уточняются детали такого решения, в частности, в некоторых цитатах президента Еврокомиссии говорится о вакцинации именно в США, а в других – в общем о лицах, привитых признанными в ЕС вакцинами, без привязки к стране прививки.

"Насколько я вижу, американцы используют вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это даст возможность свободного передвижения и путешествий в Европейский Союз", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

"Поскольку очевидно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA", – добавила она. Агентство одобрило все три вакцины, которые используются в США, а именно Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Фон дер Ляйен не стала называть конкретных дат, когда именно могут открыться туристические поездки или подробности того, как это будет происходить. Но ее комментарии – это утверждение высокого уровня о том, что действующие ограничения на поездки должны быть изменены на основании сертификатов о прививках.

Она добавила, что восстановление путешествий будет зависеть "от эпидемиологической ситуации, но ситуация улучшается в Соединенных Штатах, как, надеемся, улучшается и в ЕС".

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Версия на английском языке EU to open borders for COVID vaccinated tourists

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