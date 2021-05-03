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Евросоюз может ослабить ограничения на въезд из третьих стран

Евросоюз может ослабить ограничения на въезд из третьих стран Может быть разрешен въезд всех путешественников, прибывающих из стран, "эпидемиологическая ситуация в которых считается благоприятной"
Туризм
3 мая 2021 г. 18:31
Евросоюз может ослабить ограничения на въезд из третьих стран

Странам ЕС следует расширить список категорий лиц, которым разрешен въезд на территорию региона, в том числе включив в него вакцинированных граждан других стран.

Как передает Report, об этом в понедельник заявили в Еврокомиссии.

Еврокомиссия предлагает смягчить действующие ограничительные меры в том, что касается въезда в страны региона без уважительной причины. Подобные ограничения были введены с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в условиях сложной эпидемиологической ситуации в ЕС. Однако при этом Еврокомиссия призывает к созданию "механизма экстренного торможения", который может защитить регион от распространения новых штаммов коронавируса.

Согласно заявлению Еврокомиссии, страны могут допустить въезд на свою территорию всех желающих, кто в течение как минимум 14 дней до поездки получил полную дозу одобренной ЕС вакцины от коронавирусной инфекции. Это должно быть подтверждено официальными документами. Кроме того, может быть разрешен въезд всех путешественников, прибывающих из стран, "эпидемиологическая ситуация в которых считается благоприятной". Пороговый показатель числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, которое определяет, является ли эпидемиологическая ситуация благоприятной, будет повышен, а значит, больше стран будут попадать в эту категорию.

Кроме того, в ЕС намерены создать механизм быстрого реагирования, который позволит свести к минимуму распространение возможных новых штаммов коронавируса, ограничивая въезд с зараженных территорий.

Поездки по вынужденной необходимости остаются разрешенными. Европейский совет рассмотрит предложение Еврокомиссии на этой неделе. Страны ЕС затем в индивидуальном порядке будут вносить соответствующие изменения в правила въезда и выезда.

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