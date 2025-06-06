Европейская региональная комиссия ООН рекомендует ускорить меры по борьбе с изменением климата в сфере туризма

Европейская региональная комиссия ООН рекомендует ускорить меры по борьбе с изменением климата в сфере туризма

Сегодня в рамках 71-го заседания Европейской региональной комиссии ЮНВТО (Всемирной туристской организации) в Баку обсуждались вопросы интеграции туристического сектора в национальную и глобальную климатическую политику, необходимость ускорения климатических мер в туристическом секторе и сокращения выбросов в период после COP29.

Как сообщает Report, в рамках тематической конференции "От импульса к подъему: Продвижение действий против изменения климата в туризме после COP29" также обсуждались вопросы продвижения практик устойчивого туризма в Европейском регионе и мобилизации необходимых ресурсов для "зеленого перехода".

Было отмечено, что Глазговская декларация и Декларация COP29 по усовершенствованным климатическим действиям в туристическом секторе призывают государственные органы, частный бизнес и другие заинтересованные стороны в туристическом секторе принимать цели по стратегиям сокращения выбросов углерода и поддерживать меры в этом направлении.

На конференции были проведены панельные сессии на темы "Митигация - практические шаги для будущего низкоуглеродного туризма" и "Адаптация - готовность туризма к изменяющемуся климату".

В ходе панельных дискуссий также была предоставлена информация о мерах, реализуемых в туристическом секторе Азербайджана против изменения климата, включая разработку "Плана действий по климату в сфере туризма" и применение принципов устойчивой инфраструктуры в развитии туризма.