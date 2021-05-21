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Европа оказалась на пороге очередного дефицита

Европа оказалась на пороге очередного дефицита В настоящий момент безработица в ЕС превышает 7%
Туризм
21 мая 2021 г. 09:09
Европа оказалась на пороге очередного дефицита

В странах Европы назрел дефицит трудовых ресурсов.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, границы европейских государств закрыты из-за COVID-19, и квалифицированных специалистов во многих сферах не хватает.

"Проблемы в Европе носят структурный характер. Особенно это заметно в технических профессиях, digital-сфере, направлениях "зеленой" экономики. Там ожидается большой спрос на квалифицированных рабочих. Нужно понять, как его покрыть", — сказал экономист Кельнского института Аксель Плуеннеке.

В настоящий момент безработица в ЕС превышает 7%, а сами граждане не могут поехать работать за границу. После Brexit ЕС и Великобритания ввели взаимные запреты на передвижение с целью трудоустройства:

- Швеции необходимо 3 000 рабочих на завод Northvolt AB в городе Шеллефтео

- Норвегии требуются специалисты в области туризма.

Специалисты из Италии, Румынии и Польши на этот раз останутся на родине, что позитивно скажется на экономике этих стран.

Одной из ключевых проблем остается безработица. В Испании она составляет 16,1%, а в Италии 10,2%.

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Версия на английском языке Europe on verge of another deficit

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