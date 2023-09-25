Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию сервисов Booking и ETraveli

Еврокомиссия объявила о запрете слияния сервиса онлайн-бронирования отелей Booking и шведской компании ETraveli, владеющей несколькими сервисами онлайн-бронирования авиабилетов.

Еврокомиссия объявила о запрете слияния сервиса онлайн-бронирования отелей Booking и шведской компании ETraveli, владеющей несколькими сервисами онлайн-бронирования авиабилетов.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

По мнению регулятора, такое слияние усилило бы доминирование Booking на рынке онлайн-бронирования. Booking договорился о покупке ETraveli в 2021 году, сумма сделки составила 1,6 млрд евро.

В Booking заявили, что оспорят запрет Еврокомиссии в суде. Ранее американские и британские регуляторы одобрили эту сделку.