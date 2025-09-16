Euronews: Мирное соглашение позволяет продвигать Южный Кавказ как единое туристическое пространство

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией открывает новый этап в развитии Южного Кавказа, создавая условия для превращения региона в одно из перспективных туристических направлений.

Как сообщает Report, об этом говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала Euronews.

Подчеркивается, что современная инфраструктура и прочные связи Азербайджана с международными рынками создают благоприятные условия для привлечения новых туристических потоков.

Euronews отмечает, что за последнее десятилетие Азербайджан направил значительные инвестиции в модернизацию аэропортов, развитие гостиничного сектора и инфраструктуры.

"Азербайджан готов быстро отреагировать на возросший спрос, а мирное соглашение повышает доверие инвесторов, делая наш рынок еще более привлекательным для мировых брендов", - сказал в комментарии Euronews генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

Говоря о парафировании мирного соглашения между Баку и Ереваном, Зенгстшмид подчеркнул, что открытие границ позволит впервые за долгие годы продвигать Южный Кавказ как единое туристическое пространство, формируя условия для комбинированных (многострановых) туров и делая регион привлекательным для туристов из дальних стран.

В статье отмечается, что запуск транспортного коридора TRIPP ("маршрут Трампа") - 42-километрового отрезка Зангезурского коридора, проходящего по территории Армении, является амбициозным проектом, "который соединит Азербайджан с его Нахчыванской автономной республикой, а через Турцию - с европейскими рынками".

Согласно автору статьи, для туристической отрасли Азербайджана эта новая реальность предлагает больше, чем просто улучшенный доступ – "Это меняет имидж страны как безопасного, связанного и открытого направления".

Кроме того Euronews подчеркивает, что если ранее европейские путешественники колебались отправляться в Южный Кавказ из-за опасений по поводу стабильности, то теперь они увидят регион в новом свете.

"Мир ведет к более сбалансированным и диверсифицированным рынкам, укрепляя устойчивость всего туристического сектора", - комментирует это Зенгстшмид.