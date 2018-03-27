Etihad Airways и Air Seychelles заключили код-шеринговое соглашение для повышения эффективности полетов в Баку

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) заключила код-шеринговое соглашение с национальным перевозчиком Сейшельских островов - Air Seychelles в целях более эффективной организации полетов в Баку, осуществляемых с начала этого месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, по соглашению, авиарейс Баку-Абу-Даби будет выполняться трижды в неделю.

В конечном итоге, воздушное сообщение между столицей Азербайджана и Сейшельскими островами упростится. Air Seychelles также выполняет рейсы в Абу-Даби.

Код-шеринг – соглашение об эксплуатации рейса определенной авиакомпании сразу несколькими авиаперевозчиками.