О нас
Report Georgia
Аудио новости

Еще одни Карибские острова открыли границы для туристов

Еще одни Карибские острова открыли границы для туристов Британские Виргинские острова, расположенные к востоку от Пуэрто-Рико и к западу от Ангильи, одними из последних в регионе открыли границы для туристов.
Туризм
11 декабря 2020 г. 21:14
Еще одни Карибские острова открыли границы для туристов

Британские Виргинские острова, расположенные к востоку от Пуэрто-Рико и к западу от Ангильи, одними из последних в регионе открыли границы для туристов.

Как передает Report со ссылкой на Travel and Leisure, группа из 60 островов вводит строгие правила прибытия для зарубежных гостей. В местах с интенсивным движением теперь установлены автоматические двери, открывающиеся без помощи рук, защитные экраны, бесконтактные туалеты. В центре приема туристов в аэропорту есть станции для взятия мазков, изоляторы для зараженных, рассказал премьер-министр и министр финансов страны Эндрю Фахи.

Туристам необходимо зарегистрироваться на спецпортале за семь дней до поездки. Туда нужно будет загрузить данные медстраховки, покрывающей лечение коронавируса, и справку с отрицательным результатом анализа на COVID-19, сделанного за пять дней до прибытия. В аэропорту тест придется повторить.

Еще придется внести депозит в размере 175 долларов на непредвиденные медицинские исследования, которые могут потребоваться путешественнику.

Также гость обязан подтвердить оплату четырех ночей в отеле, в котором он будет проходить обязательный четырехдневный карантин. Прибыв в гостиницу, нужно установить на телефон специальное приложение и надеть браслет - эти устройства позволят властям отслеживать контакты прибывшего до получения результатов анализов.

Если на четвертый день самоизоляции новый - уже третий по счету - тест покажет, что турист здоров, он сможет свободно перемещаться по островам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Видеокадры из освобожденного от оккупации села Бойахмедли Агдамского района
Видеокадры из освобожденного от оккупации села Бойахмедли Агдамского района
11 декабря 2020 г. 16:29
Эрдоган: Ильхам Алиев перевернул планы Эммануэля Макрона
Эрдоган: Ильхам Алиев перевернул планы Эммануэля Макрона
11 декабря 2020 г. 13:46
Милли Меджлис утвердил 8 ноября - День Победы нерабочим днем
Милли Меджлис утвердил 8 ноября - День Победы нерабочим днем
11 декабря 2020 г. 13:13
Заявление МИД о перемещениях граждан Азербайджана и Турции
Заявление МИД о перемещениях граждан Азербайджана и Турции
11 декабря 2020 г. 12:57
Система получения и мониторинга разрешений вновь активирована
"Система получения и мониторинга разрешений" вновь активирована
11 декабря 2020 г. 12:14
Парламент одобрил отмену военного положения в Азербайджане
Парламент одобрил отмену военного положения в Азербайджане
11 декабря 2020 г. 11:21
Паспортный режим между Азербайджаном и Турцией упраздняется
ФотоПаспортный режим между Азербайджаном и Турцией упраздняется
10 декабря 2020 г. 20:46
В Баку состоялся фейерверк по случаю победы в Отечественной войне
В Баку состоялся фейерверк по случаю победы в Отечественной войне
10 декабря 2020 г. 19:55
Невероятные кадры с Парада Победы
ФотоНевероятные кадры с Парада Победы
10 декабря 2020 г. 16:42
На Параде Победы продемонстрированы беспилотники İtiqovan, Bayraktar и Harop
ФотоНа Параде Победы продемонстрированы беспилотники İtiqovan, Bayraktar и Harop
10 декабря 2020 г. 15:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi