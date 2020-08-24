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Report Georgia

Еще одна страна отменила карантин для туристов

Еще одна страна отменила карантин для туристов Для посещения этой страны нужно сдать два платных теста на COVID-19
Туризм
24 августа 2020 г. 14:46

Власти Бахрейна отменили обязательный 10-дневный карантин (действовал с 1 июля) для всех прибывающих иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,  причиной отказа от обязательной изоляции называют небольшое количество случаев коронавируса: с 1 июля 2020 года по 16 августа COVID-19 был обнаружен всего у 0,2 процента въезжающих.

Но для посещения страны нужно сдать два платных теста на COVID-19: первый – сразу по прибытию, в аэропорту, второй – в течение 10 дней с момента въезда, если гости прибыли не на меньший срок.

Их стоимость — 60 бахрейнских динаров (159 долларов США).

Кроме того, нужно загрузить и активировать приложение BeAware Bahrain, а также подписать декларацию о соблюдении самоизоляции до получения отрицательного результата анализа на коронавирус. Где именно туристы должны дожидаться показателей тестирования, и сколько займет этот процесс, власти не разъясняют.

Стоит отметить, что отмена обязательного карантина в Бахрейне не вызовет всплеска спроса по этому направлению по нескольким причинам. Страна пока не включена правительством Азербайджана в список официально разрешенных для туризма. По этой причине невозможно формировать и предлагать путевки туда.

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