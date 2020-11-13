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Еще одна страна открывает границы для иностранцев

Еще одна страна открывает границы для иностранцев Чилийское правительство приняло решение снять запрет на въезд иностранцев с 23 ноября.
Туризм
13 ноября 2020 г. 02:26
Еще одна страна открывает границы для иностранцев
Аэропорт имени Артуро Мерино Бенитеса

Чилийское правительство приняло решение снять запрет на въезд иностранцев с 23 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ опубликован в правительственном бюллетене.

"С 00:00 часов 23 ноября 2020 года аэропорт имени Артуро Мерино Бенитеса (международный аэропорт чилийской столицы) получает разрешение принимать иностранцев, въезжающих в Чили", - говорится в документе. Остальные аэропорты и наземные пограничные пункты останутся закрыты для въезда иностранцев.

Ранее Минздрав Чили сообщил, что власти подготовили протокол для открытия границ для граждан других стран. Путешественники будут освобождены от необходимости соблюдать карантин, но должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до въезда в страну. Кроме того, туристы должны будут установить мобильное приложение для отслеживания их передвижения по стране. В нем они также должны отмечать наличие или отсутствие симптомов болезни.

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