Еще одна страна откроет границы для туристов в ноябре

С 1 ноября власти Перу планируют открыть границы для иностранных туристов

С 1 ноября власти Перу планируют открыть границы для иностранных туристов, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Граждане из семи южноамериканских стран получили возможность посещать это государство еще с 5 октября, а с 1 ноября посмотреть на Мачу-Пикчу и другие достопримечательности смогут путешественники из Северной и Центральной Америки. Полеты в Лиму будут разрешены, в частности, из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Атланты, Майами, Хьюстона и Торонто, как и из Буэнос-Айреса, Мехико, Сан-Паулу.

Рейсы в Европу могут быть добавлены в расписание в ближайшее время, хотя во многих странах континента сейчас наблюдается вторая волна COVID-19.

Прибывающие в Перу должны иметь справку с отрицательных результатом теста на COVID-19, пообещать соблюдать двухнедельный карантин и подтвердить, что у них нет симптомов заболевания. В общественных местах придется носить маски.

При выезде из страны туристы также должны сдать тест на коронавирус и не иметь симптомов этого заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.