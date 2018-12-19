Еще две российские компании будут летать в Азербайджан

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Российские авиакомпании "ЮВТ АЭРО" и "Нордавиа" получили допуск Росавиации на выполнение международных рейсов в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" получила допуск Росавиации на выполнение рейса по направлению Казань – Гянджа с частотой два раза в неделю и Москва-Нахчыван с частотой один раз в неделю", - отмечается в информации.

Авиакомпания "Нордавиа" получила допуск на выполнение полетов по маршруту Москва-Нахчыван с частотой два раза в неделю.

АО "ЮВТ АЭРО" - российская региональная авиакомпания, созданная в 2015 году на базе закрывшейся Ак Барс Аэро. Выполняет регулярные пассажирские авиарейсы из городов Татарстана. Базируется в аэропортах Казани, Бугульмы и Бегишево.

"Нордавиа" специализируется на перевозках пассажиров из Северо-Западного федерального округа по России и за рубеж. Аэропорты базирования - "Домодедово" и "Архангельск". В парке перевозчика пассажирские лайнеры Boeing-737-500.