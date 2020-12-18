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ЕС обновил список стран для въезда в период пандемии

ЕС обновил список стран для въезда в период пандемии В страны Евросоюза по-прежнему можно въехать из Австралии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда
Туризм
18 декабря 2020 г. 11:41
ЕС обновил список стран для въезда в период пандемии

Совет Евросоюза обновил список государств, из которых по причине достаточно благоприятной эпидемической обстановки возможен въезд на территорию ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Prime, в страны Евросоюза по-прежнему можно въехать из Австралии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда.

"Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности",- поясняется в заявлении Совета.

Обменен въезд из Уругвая. Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19 на территории страны.

По данным на четверг, 17 декабря, в странах Европы за весь период пандемии зарегистрировано 22,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли — свыше 506 тысяч человек. За последнюю неделю заболели более 1,7 миллиона человек.

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовало жителям региона праздновать Новый год и Рождество на улице. Это необходимо, чтобы снизить риски новых случаев заражения.

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