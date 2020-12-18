ЕС обновил список стран для въезда в период пандемии

В страны Евросоюза по-прежнему можно въехать из Австралии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда

Совет Евросоюза обновил список государств, из которых по причине достаточно благоприятной эпидемической обстановки возможен въезд на территорию ЕС.

Как передает Report со ссылкой на Prime, в страны Евросоюза по-прежнему можно въехать из Австралии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Таиланда.

"Ограничения на поездки также должны быть постепенно отменены для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности",- поясняется в заявлении Совета.

Обменен въезд из Уругвая. Это связано с ухудшением ситуации с COVID-19 на территории страны.

По данным на четверг, 17 декабря, в странах Европы за весь период пандемии зарегистрировано 22,9 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли — свыше 506 тысяч человек. За последнюю неделю заболели более 1,7 миллиона человек.

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовало жителям региона праздновать Новый год и Рождество на улице. Это необходимо, чтобы снизить риски новых случаев заражения.