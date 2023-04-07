Еркин Тукумов: Необходимо развивать туризм между Азербайджаном и Казахстаном

Сотрудничество в сфере туризма между Азербайджаном и Казахстаном следует более активно развивать.

Сотрудничество в сфере туризма между Азербайджаном и Казахстаном следует более активно развивать.

Как передает Report, об этом сказал директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте Республики Казахстан (КИСИ) Еркин Тукумов, выступая на круглом столе, посвященном двусторонним отношениям Азербайджана и Казахстана.

По его словам, существующий туристической поток из Казахстана в Азербайджан и наоборот недостаточен и не соответствует потенциалу стран в этой сфере.

"Надо смотреть и искать новые возможности для развития туризма. Открытие новых авиарейсов из Астаны в Баку, и визит президента Азербайджана Ильхама Алиева, который состоится в скором будущем, придаст новый импульс развитию наших отношений", - сказал он.