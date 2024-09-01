О нас

Эрдоган заявил о сохранении цели в 60 млн туристов в 2024 году

Эрдоган заявил о сохранении цели в 60 млн туристов в 2024 году Турция рассчитывает принять по итогам 2024 года 60 млн туристов и получить доходы от туризма в размере 60 млрд долларов.
Туризм
1 сентября 2024 г. 17:56
Эрдоган заявил о сохранении цели в 60 млн туристов в 2024 году

Турция рассчитывает принять по итогам 2024 года 60 млн туристов и получить доходы от туризма в размере 60 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT Haber со слов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"По состоянию на конец июля число туристов, посетивших нашу страну, достигло 35 млн. К концу 2024 года мы сохраняем цель в 60 млн туристов и 60 млрд долларов доходов от туризма", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что в 2023 году Турцию посетили 56,7 млн туристов, доходы от туризма составили 56 млрд долларов.

Первое место по посещению Турции в 2023 году заняли граждане РФ, ее посетили 6,3 млн человек. В 2024 году российский турпоток в Турцию, по прогнозам, может достигнуть 7 млн человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi