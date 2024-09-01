Эрдоган заявил о сохранении цели в 60 млн туристов в 2024 году

Турция рассчитывает принять по итогам 2024 года 60 млн туристов и получить доходы от туризма в размере 60 млрд долларов.

Турция рассчитывает принять по итогам 2024 года 60 млн туристов и получить доходы от туризма в размере 60 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT Haber со слов президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"По состоянию на конец июля число туристов, посетивших нашу страну, достигло 35 млн. К концу 2024 года мы сохраняем цель в 60 млн туристов и 60 млрд долларов доходов от туризма", - сказал он.

Эрдоган напомнил, что в 2023 году Турцию посетили 56,7 млн туристов, доходы от туризма составили 56 млрд долларов.

Первое место по посещению Турции в 2023 году заняли граждане РФ, ее посетили 6,3 млн человек. В 2024 году российский турпоток в Турцию, по прогнозам, может достигнуть 7 млн человек.