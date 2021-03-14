Эксперты рассказали, какие услуги ищут туристы в отелях

Эксперты определили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в 2021 году.
Как передает Report, об этом сообщает
По данным сервиса, путешественники в два раза чаще стали выбирать проживание в гостинице с завтраками, бесплатной парковкой и возможностью заехать с животными.
Также в 1,5 раза вырос спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной. В десятку самых запрашиваемых услуг еще вошли обеды и ужины, Wi-Fi, наличие ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.
Реже туристы интересуются наличием в гостинице бани или сауны, детской площадки, кабельного ТВ, собственного пляжа, зеленого внутреннего двора, общей кухней, телевизора и кухни в номере. Эти восемь услуг не вошли в десятку.