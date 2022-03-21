Эксперт: В Суговушане должны быть построены отели разных категорий

Строительство Суговушанского туристического комплекса позволит расширить туристическую индустрию на освобожденных территориях и обеспечить приток туристов в Азербайджан.

Строительство Суговушанского туристического комплекса позволит расширить туристическую индустрию на освобожденных территориях и обеспечить приток туристов в Азербайджан.

Об этом Report сообщил эксперт по туризму Рахман Гулиев.

По его словам, открытие аэропорта Физули, строительство аэропорта в Зангилане и Лачыне означает возрождение Карабахского региона: "Во всех регионах Азербайджана есть достаточно возможностей для туризма. Мы воспользуемся этими возможностями в ближайшем будущем. Нам нужно создавать различные комплексы, чтобы привлечь туристов в страну. В будущем мы увеличим приток туристов в страну за счет туристического комплекса в Суговушане”.

Гулиев считает, что на территории Суговушана должны быть построены отели всех категорий: “Здесь должны быть отели класса люкс, двухзвездочные отели, хостелы. Мы должны создать условия для привлечения в страну туристов с различными финансовыми возможностями".

По словам эксперта, в Истису в Кяльбаджаре, Туршсу в Лачыне, Готурсу в Зангилане можно построить большие термальные комплексы санаторного типа: "Санатории в украинском Трускавце, российские Ессентуки - всемирно известные лечебные центры. Построив санатории подобного типа в наших регионах, мы сможем в будущем позиционировать Азербайджан как один из центров оздоровительного туризма”.