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Египет увеличил максимальный уровень заполняемости гостиниц до 70%

Египет увеличил максимальный уровень заполняемости гостиниц до 70%  Египет, согласно прогнозам, в 2021 году посетит около 8 млн иностранных туристов
Туризм
8 июля 2021 г. 10:07
Египет увеличил максимальный уровень заполняемости гостиниц до 70%

Египет увеличивает максимальный уровень заполнения гостиниц и развлекательных заведений с 50% до 70%.

Как передает Report, об этом сообщило международное коммуникационное агентство CFC Big Ideas с офисами в Киеве и Дубае.

Согласно его сообщению со ссылкой на решение правительства Египта, страна отменила полный запрет на въезд туристов год назад. Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что стратегия восстановления туризма в Египте "происходит постепенно", страна смогла увеличить уровень заполняемости благодаря тщательному соблюдению плана осторожного восстановления.

"Применяя строгие меры, вакцинировав весь персонал сферы туризма в нескольких провинциях и тщательно контролируя наши гостиницы и заведения, мы смогли безопасно открыться", - пояснил министр.

Отмечается, что за один год Египту удалось восстановить количество посетителей. По данным Министерства туризма и древностей, с июля 2020 года Египет посетило около 4 млн человек. По оценке главы ведомства, возвращение количества посетителей к доковидному уровню ожидается к осени 2022 года.

При этом также уточняется, что после усилий Египта по внедрению комплекса антиковидных мер Всемирный совет по вопросам путешествий и туризма (WTTC) предоставил стране марку безопасных путешествий, закрепив за страной статус безопасного направления для туризма.

Путешественники, прибывающие в страну должны пройти ПЦР-тест, также при въезде Египет проверяет все сертификаты о прививках.

Ранее сообщалось, что Египет, согласно прогнозам, в 2021 году посетит около 8 млн иностранных туристов.

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