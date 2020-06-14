​Египет полностью откроет авиасообщение с 1 июля

Египет открывает авиасообщение в полном объеме с 1 июля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом на пресс-конференции в Каире 14 июня сообщил министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар Инаба.

"Возобновление воздушного движения через все аэропорты Египта начнется с 1 июля", - сказал он. Это решение касается не только курортных зон, но также Каира и аэропорта Бург эль-Араб под Александрией.

"Сначала в полном объеме будут восстановлены полеты внутри страны, постепенно будут запущены рейсы в некоторые страны, - отметил он. - Полеты будут открываться в те государства, которые открываются аналогичным образом (для полетов в Египет)". По словам министра, будут приняты все меры безопасности и предосторожности в целях минимизации распространения нового коронавируса. В частности, на борту пассажирам будут предоставлять только сухие завтраки и консервированные напитки, газеты и журналы предлагаться пока не будут. Все самолеты перед рейсом обязаны проходить санитарную обработку.

По словам министра туризма и по делам древностей Халеда Ахмеда аль-Анани, международный туризм на данном этапе запускается в трех провинциях - Южный Синай (где расположены курорты Шарм-эш-Шейх, Нувейба, Таба и Дахаб), Красное море (Хургада, Марса-Алям) и Матрух на Средиземном море. "Пока иностранный туризм возвращается только в эти три удаленные от основных населенных пунктов прибрежные провинции с наименьшим уровнем заражения вирусом, - отметил он. - Постепенно будут открыты все провинции". Министр пояснил, что на первом этапе туристам лучше не покидать туристические комплексы. К настоящему моменту, по словам аль-Анани, сертификаты безопасности получили 232 отеля, которые выполнили необходимые санитарные требования и могут функционировать с загрузкой в 50%. Всех туристов обяжут регулярно измерять температуру тела.

11 июня египетское правительство объявило об открытии с 1 июля авиасообщения с провинциями, в наименьшей степени затронутыми новым коронавирусом. В первую очередь это касается курортов Южного Синая, провинций Красное море и Матрух. При этом в египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения страны тогда пояснили, что решение кабмина не затрагивает международный аэропорт в Каире, который пока останется закрытым.

В Египте к настоящему времени число инфицированных коронавирусом приблизилось к 43 тыс., умерли 1 484 человека, более 11,5 тыс. выздоровели.