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Египет начал взимать плату за туристические визы

Египет начал взимать плату за туристические визы На фоне снижения туристического потока власти уже не первый год пытаются привлечь путешественников разными способами
Туризм
20 мая 2021 г. 17:57
Египет начал взимать плату за туристические визы

Египет начал взимать плату за туристические визы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что все, кто приезжает на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх, теперь должны платить за визу 25 долларов США. В стране завершился ранее введенный промо-период по оформлению бесплатных виз для туристов.

Ранее кабинет министров Египта одобрил предложение об освобождении туристов от уплаты визовых сборов во время пандемии, чтобы увеличить спрос на путевки. Такая мера действовала с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что вокруг популярного туристического курорта Шарм-эль-Шейх в Египте построили 36-километровый бетонный забор, обмотанный колючей проволокой. Так власти страны планируют обезопасить туристов от бедуинов и террористов, базы которых расположены в 360 км к северу. На фоне снижения туристического потока власти уже не первый год пытаются привлечь путешественников разными способами: рекламой, скидками на билеты, отменой виз и целым гостелеканалом, посвященным туризму.

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