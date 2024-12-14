Джаваншир Байрамов: Азербайджан предлагает туристам уникальные возможности

Ведется масштабная работа по развитию туристического потенциала Азербайджана и его продвижению на международных рынках.

Ведется масштабная работа по развитию туристического потенциала Азербайджана и его продвижению на международных рынках.

Как сообщает Report, об этом заявил зампред Азербайджанского бюро туризма Джаваншир Байрамов во время организованного Государственным агентством по туризму и Туристическим центром "Шахдаг" медиатура, посвященного итогам года и открытию зимнего сезона.

Он рассказал о положительной динамике в туристическом секторе, новых инициативах и предстоящих целях: "Сегодня зимние туристические комплексы нашей страны - Шахдаг, Туфандаг и Агбулаг - предлагают туристам уникальные возможности. Особый интерес вызывают альпийские горки, канатные дороги и вождение по льду".

Дж. Байрамов напомнил, что в этом году начали работу туристические представительства в Индии и Китае, открылся новый офис в Москве: "В первой половине 2025 года планируется открытие еще одного представительства в Стамбуле. Эти шаги укрепят позиции Азербайджана на мировом туристическом рынке, расширят деловые связи и помогут отслеживать тенденции на новых рынках".

Он отметил важность туризма как средства укрепления межкультурного диалога: "Туризм - это не только фактор экономического развития, но и инструмент для сближения культур".

По его словам, в ближайшие годы работа в области туризма будет продолжена, будут реализованы новые проекты, и туристический потенциал Азербайджана станет еще более узнаваемым на международной арене.