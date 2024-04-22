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DTA призвало молодежь выбирать ориентированные на туризм специальности

DTA призвало молодежь выбирать ориентированные на туризм специальности Председатель Государственного агентства по туризму (DTA) Фуад Нагиев призвал молодежь Азербайджана при выборе специальности отдавать предпочтение ориентированным на туризм сферам.
Туризм
22 апреля 2024 г. 11:38
DTA призвало молодежь выбирать ориентированные на туризм специальности

Председатель Государственного агентства по туризму (DTA) Фуад Нагиев призвал молодежь Азербайджана при выборе специальности отдавать предпочтение ориентированным на туризм сферам.

Как сообщает Report, об этом он сказал сегодня на первой встрече специализированных в сфере туризма учебных заведений государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Баку.

По его словам, важно адаптировать учебные программы (куррикулумы) туристических специальностей к современным потребностям в эпоху цифровизации и инноваций.

Нагиев также отметил важное значение состоявшейся встречи в обмене знаниями и опытом местных и зарубежных вузов по туристическому образованию.

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Версия на азербайджанском языке DTA gənclərin ixtisas seçərkən turizmyönümlü sahələrə üstünlük verməyə çağırıb

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