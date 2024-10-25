Дорожная карта развития: Как Азербайджан инвестирует в будущее туризма?

Развитие туризма является стратегическим направлением, которое вносит существенный вклад в экономику, социальную и культурную жизнь каждой страны. В последние годы в Азербайджане развитию этого сектора уделяется особое внимание, однако, несмотря на это, н

Развитие туризма является стратегическим направлением, которое вносит существенный вклад в экономику, социальную и культурную жизнь каждой страны. В последние годы в Азербайджане развитию этого сектора уделяется особое внимание, однако, несмотря на это, некоторые инфраструктурные проблемы все еще остаются.

Состояния дорожной сети в отдаленных селах и на территориях со сложным рельефом создает серьезные проблемы. Одной из основных трудностей, препятствующих увеличению потока туристов в эти районы, являются изменчивые погодные условия. Зимой в снег и гололед, а весной в сезон дождей дороги становятся непроходимыми. Это значительно затрудняет доступ туристов к основным туристическим достопримечательностям.

Как заявил Report исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди, у нашей страны огромный туристический потенциал, но для его полной реализации требуются существенные реформы в транспортной инфраструктуре.

"Дороги, ведущие к городам и крупным населенным пунктам, находятся в хорошем состоянии, а дороги в отдаленные села и горные районы порой становятся непроходимыми. Особенно остро это ощущается в горных районах, в частности в Губе, Гусаре, Шамахы, Лачыне и Загатале, где в зимние месяцы снег, сели и гололед только усугубляют эти проблемы", - заявил Дюбенди.

Он отметил, что при планировании дорог к туристическим местам необходимо более широко рассматривать инфраструктурные проекты:

"Плохие и опасные дороги вызывают у туристов недовольство и снижают их желание посещать эти места. В результате туристический потенциал этих регионов не может быть реализован в полной мере".

Эксперт в сфере туризма Хураман Мамедова отметила, что в последние годы правительство Азербайджана реализует ряд проектов по улучшению дорожного покрытия в туристических регионах.

"В частности, в горных районах со сложным рельефом активно ведутся работы по строительству новых дорог и реконструкции имеющихся. Эти инфраструктурные проекты не только способствуют развитию туризма, но и являются основой для экономического развития регионов", - подчеркнула Мамедова.

Она также отметила, что улучшение дорожной инфраструктуры не только повысит привлекательность туристических мест для путешественников, но и улучшит уровень жизни местного населения: "Более удобные дороги способствуют увеличению не только туристического потока, но и активизации торговли и деловой активности".

По мнению экспертов, развитие инфраструктуры позволит Азербайджану в полной мере раскрыть свой туристический потенциал и окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие отдаленных регионов. Улучшение дорожной сети сделает путешествия более доступными и безопасными как для местных, так и иностранных туристов.