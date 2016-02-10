​Дорохин: "Я был бы счастлив, если 4 млн. россиян вместо Турции приезжали бы отдыхать в Азербайджан"

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Как посол Российской Федерации я был бы самым счастливым человеком, если бы 4 млн. россиян, которые ездили до сих пор в Турцию, стали бы приезжать в Азербайджан. С удовольствием могу констатировать, что у нас есть рост туристического интереса к Азербайджану.

Как передает Report, об этом заявил в интервью "Комсомольской правде" посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

"Для наших соседей открывается хороший шанс, чтобы привлечь к себе внимание. Перспективы для развития туризма у Азербайджана есть и страна делает это направление одним из приоритетных. Но одно дело декларировать, а другое - создать туристический бизнес. Это очень большая работа.

Надо быть реалистами. Хотя туризму в республике придается большое значение, они стараются развивать инфраструктуру и на море, и в горах, но на сегодняшний день Азербайджан не сможет принять миллионы русских туристов", - сказал посол.