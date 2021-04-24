Доля туризма в мировом ВВП за год снизилась вдвое

Расходы туристов на путешествия по своим странам сократились на 45%, а расходы в ходе зарубежных поездок – почти на 70%

В 2020 году в сфере туризма было сокращено почти 62 млн, или 18,5%, рабочих мест.

Как передает Report со ссылкой на отчет Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), подготовленного совместно с Oxford Economics, вклад индустрии туризма в мировой ВВП в 2019 году составлял 10,4%, в 2020 году из-за пандемии коронавируса он сократился до 5,5%.

Отчет охватывает влияние пандемии на туризм в 185 странах и 25 географических или экономических регионах мира.

"В 2019 году вклад туризма в мировую экономику составлял 10,4%, или 9,2 трлн долларов США. В 2020 году сектор потерял почти 4,5 трлн долларов США, а его вклад в мировой ВВП сократился на 49%. При этом общее замедление мировой экономики составило 3,7%", – говорится в отчете.

Как отмечают в WTTC, до пандемии на международный туризм, включая его прямое и косвенное воздействие, приходилось каждое четвертое новое рабочее место в мире и 10,6% всех рабочих мест (334 млн).

"В 2020 году в сфере туризма было сокращено почти 62 млн, или 18,5%, рабочих мест. Теперь их число в индустрии составляет 272 млн. Угроза потери еще большего числа рабочих мест сохраняется, так как многие из них поддерживаются благодаря государственным программам поддержки отрасли. Без полного восстановления международных путешествий их вряд ли удастся сохранить", – подчеркивается в отчете WTTC.

В 2019 году в ходе поездок путешественники потратили 1,7 трлн долларов США, что составляло почти 7% международного экспорта и 27,4% экспорта услуг. В 2020 году расходы туристов на путешествия по своим странам, по данным WTTC, сократились на 45%, а расходы в ходе зарубежных поездок – почти на 70%.