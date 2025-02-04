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Доля Азербайджана в доходах Грузии от туризма в 2024 году составила почти 4%

Доля Азербайджана в доходах Грузии от туризма в 2024 году составила почти 4% 15:24 Доходы Грузии от туризма в 2024 году составили 4,4 млрд долларов США, что на 0,3 млрд долларов США или примерно на 7% больше, чем в 2023 году.
Туризм
4 февраля 2025 г. 15:54
Доля Азербайджана в доходах Грузии от туризма в 2024 году составила почти 4%

Доходы Грузии от туризма в 2024 году составили $4,4 млрд, что на $0,3 млрд или примерно на 7% больше, чем в 2023 году.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии, $186,5 млн или 3,8% доходов в 2024 году Грузия получила за счет туристов из Азербайджана.

Больше всего Грузия получила доход за счет туристов из России ($850,1 млн).

По сравнению с 2023 годом доходы страны от туризма снизились за счет соседних стран (Азербайджана, России и Армении) и выросли за счет стран Ближнего Востока.

По прогнозам инвестиционного банка Galt & Taggart, к 2025 году доходы от туризма в Грузии составят $4,5 млрд.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il Gürcüstanın turizm gəlirlərində 4 % paya malik olub

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