​Доходы туристического сектора Азербайджана в этом году превысят 1,8 млрд. долларов

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Доходы Азербайджана от туризма в этом году достигнут 1,834 млрд. долларов, прогнозируют эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC - World Travel and Tourism Council). Как передает Report, в этом году страну посетили 1 млн. туристов – на 6,4% больше по сравнению с 2015 годом.

Исследование показало, что ежедневно Азербайджан посещают примерно 600-1000 туристов из арабских стран. В основном, это граждане Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Бахрейна, Омана и Ирака, которые тратят в стране как минимум 150-200 долларов в день.

По данным министерства культуры и туризма, общее количество приезжающих в страну туристов в мае увеличилось в 30 раз по сравнению с прошлым годом,

Эксперты отмечают, что после девальвации национальной валюты в 2015 году условия пребывания в стране стали более привлекательными для туристов.