Доходы Турции от туризма снизились более чем на 40%

68,8% доходов от туризма было получено от иностранных гостей

В январе-марте этого года доходы от туризма в Турции снизились на 40,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,452 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в информации Управления статистики Турции (TUİK).

Отмечается, что 68,8% доходов от туризма (за исключением расходов на роуминг и услуги морских перевозок) было получено от иностранных гостей, а 31,2% - от граждан Турции, проживающих за рубежом.

В структуре расходов по сектору 2,296 млрд долларов США или 93,7% составили личные расходы, 155 млн долларов США или 6,3% - турпакеты.

За отчетный период стоимость ночевки для иностранных гостей составила в среднем 64 доллара США, а граждан Турции, проживающих за рубежом, - 44 доллара США.