О нас

Доходы Грузии от туризма за полгода составили рекордные $1,9 млрд

Доходы Грузии от туризма за полгода составили рекордные $1,9 млрд Доходы Грузии от международного туризма в первом полугодии достигли рекордных 1,9 млрд долларов.
Туризм
4 августа 2024 г. 02:48
Доходы Грузии от туризма за полгода составили рекордные $1,9 млрд

Доходы Грузии от международного туризма в первом полугодии составили рекордные 1,9 млрд долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Отмечается, что самый большой рост пришелся на доходы от туристов из стран ЕС и Великобритании, доля которых составила 246 млн долларов, что на 14% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

По данным Национального банка Грузии, доходы распределяются по странам следующим образом: Россия – $380,1; Турция – $287 млн; страны ЕС и Великобритания – $246,3 млн; Израиль – $175,4 млн; Азербайджан – $78,5 млн; Украина – $69 млн; Иран – $64,2 млн; Армения – $64,1 млн; Беларусь – $39 млн; Саудовская Аравия – $32,6 млн; остальные страны – $462 млн.

Согласно статистике, в первом полугодии 2024 года иностранцы совершили в Грузию более 3 млн визитов (годовой рост на 5,6%), а наибольшее количество из которых в первом полугодии было зафиксировано из соседних стран – Турции, России и Армении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Индии представлен потенциал делового туризма Азербайджана
ФотоВ Индии представлен потенциал делового туризма Азербайджана
26 июля 2024 г. 12:33
В Азербайджане доходы отелей выросли на 27%
В Азербайджане доходы отелей выросли на 27%
25 июля 2024 г. 13:25
Названы дальнейшие шаги по реставрации мавзолея Дири-Баба
Названы дальнейшие шаги по реставрации мавзолея Дири-Баба
23 июля 2024 г. 13:07
Министр: Ведутся переговоры об открытии прямых рейсов между Баку и Каиром
Министр: Ведутся переговоры об открытии прямых рейсов между Баку и Каиром
22 июля 2024 г. 20:20
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти на 26%
Поток туристов из Азербайджана увеличился почти на 26%
22 июля 2024 г. 16:44
В Азербайджан за полгода прибыли более 1,2 млн туристов
В Азербайджан за полгода прибыли более 1,2 млн туристов
22 июля 2024 г. 16:28
Шри-Ланка планирует создать визу для цифровых кочевников
Шри-Ланка планирует создать визу для "цифровых кочевников"
20 июля 2024 г. 09:53
AZAL открыл продажу билетов на рейсы между Баку и Душанбе 
AZAL открыл продажу билетов на рейсы между Баку и Душанбе 
18 июля 2024 г. 17:44
Граждане Китая смогут посещать Азербайджан без визы три раза в год
Граждане Китая смогут посещать Азербайджан без визы три раза в год
16 июля 2024 г. 15:05
Британский путешественник готовится вплавь добраться из Казахстана в Азербайджан
Британский путешественник готовится вплавь добраться из Казахстана в Азербайджан
16 июля 2024 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi