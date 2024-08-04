Доходы Грузии от туризма за полгода составили рекордные $1,9 млрд

Доходы Грузии от международного туризма в первом полугодии достигли рекордных 1,9 млрд долларов.

Доходы Грузии от международного туризма в первом полугодии составили рекордные 1,9 млрд долларов.

Как передает Report , об этом сообщает Национальная администрация туризма Грузии.

Отмечается, что самый большой рост пришелся на доходы от туристов из стран ЕС и Великобритании, доля которых составила 246 млн долларов, что на 14% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

По данным Национального банка Грузии, доходы распределяются по странам следующим образом: Россия – $380,1; Турция – $287 млн; страны ЕС и Великобритания – $246,3 млн; Израиль – $175,4 млн; Азербайджан – $78,5 млн; Украина – $69 млн; Иран – $64,2 млн; Армения – $64,1 млн; Беларусь – $39 млн; Саудовская Аравия – $32,6 млн; остальные страны – $462 млн.

Согласно статистике, в первом полугодии 2024 года иностранцы совершили в Грузию более 3 млн визитов (годовой рост на 5,6%), а наибольшее количество из которых в первом полугодии было зафиксировано из соседних стран – Турции, России и Армении.