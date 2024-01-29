О нас

Доходы гостиниц в Азербайджане выросли на 38%

Доходы гостиниц в Азербайджане выросли на 38% 12:17
Туризм
29 января 2024 г. 12:39
Доходы гостиниц в Азербайджане выросли на 38%

В 2023 году доходы гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа в Азербайджане выросли на 37,6% по сравнению с 2022 годом, до 488,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, 60% доходов получены от сдачи номеров, 27,7% - услуг общепита, 3,4% - лечебно-оздоровительных услуг, 8,9% - прочих услуг.

В 2023 году средняя загруженность гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа составила 20,1% против 15,7% в 2022 году. В Шабране этот показатель составил 51,4%, в Нафталане - 44,1%, в Бейлагане - 29,9%, в Баку - 29,8%, в Губе - 27,4%, в Лянкяране - 25,7%, в Агджабади - 22,8%, а в других городах и районах загруженность гостиниц была ниже среднего показателя по стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda mehmanxanaların gəlirləri 38 % artıb

Другие новости из категории

Представительство Госагентства по туризму в Москве возобновит работу через 2 месяца
Представительство Госагентства по туризму в Москве возобновит работу через 2 месяца
27 января 2024 г. 13:48
Азербайджан возобновит в России работу представительства госагентства по туризму
Азербайджан возобновит в России работу представительства госагентства по туризму
27 января 2024 г. 01:50
В Японии введут плату за посещение горы Фудзи и лимит на число туристов
В Японии введут плату за посещение горы Фудзи и лимит на число туристов
26 января 2024 г. 10:56
Азербайджан будет развивать экотуризм после COP29
Азербайджан будет развивать экотуризм после COP29
25 января 2024 г. 15:47
Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Испании
ФотоТуристические возможности Азербайджана демонстрируются в Испании
24 января 2024 г. 15:34
Международное сотрудничество в сфере туризма на Шелковом пути может быть расширено
Международное сотрудничество в сфере туризма на Шелковом пути может быть расширено
24 января 2024 г. 12:13
За последние 20 лет туристический сектор Азербайджана вырос в 77 раз
ФотоЗа последние 20 лет туристический сектор Азербайджана вырос в 77 раз
23 января 2024 г. 12:58
Туристический потенциал Азербайджана будет представлен на международных выставках в Австрии и России
Туристический потенциал Азербайджана будет представлен на международных выставках в Австрии и России
23 января 2024 г. 10:45
Насколько Азербайджан использует свой туристический потенциал?
Насколько Азербайджан использует свой туристический потенциал?
22 января 2024 г. 17:55
Первый круизный маршрут по Каспию может быть запущен в этом году
Первый круизный маршрут по Каспию может быть запущен в этом году
22 января 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi