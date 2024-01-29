Доходы гостиниц в Азербайджане выросли на 38%

12:17

В 2023 году доходы гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа в Азербайджане выросли на 37,6% по сравнению с 2022 годом, до 488,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, 60% доходов получены от сдачи номеров, 27,7% - услуг общепита, 3,4% - лечебно-оздоровительных услуг, 8,9% - прочих услуг.

В 2023 году средняя загруженность гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа составила 20,1% против 15,7% в 2022 году. В Шабране этот показатель составил 51,4%, в Нафталане - 44,1%, в Бейлагане - 29,9%, в Баку - 29,8%, в Губе - 27,4%, в Лянкяране - 25,7%, в Агджабади - 22,8%, а в других городах и районах загруженность гостиниц была ниже среднего показателя по стране.