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Доходы азербайджанских гостиниц выросли вдвое

Доходы азербайджанских гостиниц выросли вдвое В январе-сентябре этого года доходы гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане увеличились в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 269,1 млн манатов.
Туризм
26 октября 2022 г. 13:41
Доходы азербайджанских гостиниц выросли вдвое

В январе-сентябре этого года доходы гостиниц и объектов гостиничного типа в Азербайджане увеличились в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 269,1 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, из них 60,3% получено от услуг по предоставлению номеров (комнат), 27,6% - от услуг общественного питания, 3% - от лечебно-оздоровительных услуг, 9,1% - от предоставления других услуг.

За 9 месяцев коэффициент использования емкости номерного фонда гостиниц и объектов гостиничного типа составил 16,3%. Это на 5,1 процентных пункта больше, чем год назад.

В Шабране этот показатель составляет 89,6%, в Нафталане - 37,5%, в Губе - 30,4%, в Лянкяране - 25,9%, в Бейлагане - 25,7%, в Баку - 23,6%, в Габале - 21,8%, в Шуше - 19,1%, в Агджабади - 19,1%, в Гусаре - 16,9%, в Сабирабаде - 16,9%, в других городах и районах он был ниже среднего по стране.

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