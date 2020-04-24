​Доходность отелей Азербайджана сократилась на 16%

В январе-марте количество ночевок в гостиницах и предприятиях гостиничного типа в Азербайджане сократилось на 13% и составило 474,6 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, спад связан с резким сокращением ночевок в марте в связи с ограничениями в большинстве стран на фоне пандемии коронавируса.

Так, в марте количество ночевок сократилось в 2,7 раза по сравнению с февралем и в 2,9 раза - в годовом сравнении.

В отчетном периоде 55,4% ночевок пришлись на гостиницы в Баку, 9,8% - в Гусаре, 8,4% - в Габале, 5,1% - в Нафталане, 4,6% - в Губе, 3,8% - в Нахчыванской АР, 2% - в Лянкяране, 1,7% - в Шабране, 1% - в Мингячевире, 0,8% - в Гяндже и 7,4% - в других городах и районах.

Количество ночевок иностранцев и лиц без гражданства сократилось на 16,7% по сравнению с первым кварталом предыдущего года и составило 314,9 тыс., что составляет 66,4% всех ночевок. На долю граждан РФ пришлось 15,9% ночевок, ОАЭ - 12%, Саудовской Аравии - 10,8%, Турции - 7,1%, Индии - 6,7%, Кувейта - 5,3%, Великобритании - 4%, Ирана - 3,6%, Израиля - 3,2%, США - 2,3%, Катара - 1,9%, Ирака - 1,8%, Пакистана - 1,7%, Казахстана - 1,6%, Германии - 1,4%, Италии - 1,0%, Грузии - 0,9%, Бахрейна - 0,9%, других стран - 17,9%.

Больше всего ночей иностранцы и лица без гражданства провели в Баку - 73,4%, в Гусаре - 7,8%, в Габале - 5,2%, в Нафталане - 4,9%, в Нахчыванской АР - 4%, в Губе - 2,5%, других районах и городах - 2,2%. Граждане Азербайджана снизили ночевки в отелях по сравнению с январем-мартом 2019 года на 4,7% - до 159,7 тыс.

В I квартале этого года доходность гостиниц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 15,8% - до 60 млн манатов, из которых 58,5% - услуги по сдаче номеров, 27,8% - общественного питания, 3,9% - лечения и оздоровления, 9,8% - прочие услуги.

В январе-марте загрузка гостиниц составила 12,2% (в январе-марте 2019 года-15,7%). Этот показатель в Нафталане составил 43,4%, Бейлагане - 27,2%, Гусаре -26,9%, Шабране - 25,6%, Габале - 18,7%, Джалилабаде - 18,4%, Губе - 18,3%, Баку -17,3%, Нахчыванской АР - 16,5%, Сабирабаде - 15,3%, Гейчае - 13,9%, других районах и городах уровень был ниже среднего по стране.