Доход азербайджанских отелей вырос на 63%

В первой половине этого года гостиницы (отели) и объекты гостиничного типа в Азербайджане заработали 147 миллионов манатов.

В первой половине этого года гостиницы (отели) и объекты гостиничного типа в Азербайджане заработали 147 миллионов манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 63,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

58,4% дохода за 6 месяцев было получено от услуг по предоставлению номеров (комнат), 28,5% - от услуг общественного питания, 3,2% - от лечения и здравоохранения, 9,9% - от оказания других услуг.

Использование единовременной вместимости гостиниц (отелей) и объектов гостиничного типа за отчетный период составило 12,4%, что на 3,4 п.п. больше, чем год назад. Этот показатель в Шабране составил 90%, Нафталане - 27%, Бейлагане - 26,7%, Губе - 26,5%, Агджебеди - 19,6%, Баку - 18,6%, Лянкяране - 17,6%, Сабирабаде - 17,2%, Шуше - 17,1%, Гусаре - 16,4%, Габале - 16,4%, Гёйчае - 12,8%, а в других городах и районах был ниже среднего показателя по стране.