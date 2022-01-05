До 2025 года Карабах могут посетить около 1 млн туристов

Государственное агентство по туризму планирует реализовать проекты в рамках концепции "Маршруты победы".

Государственное агентство по туризму планирует реализовать проекты в рамках концепции "Маршруты победы".

Как передает Report, об этом сообщил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

“В настоящее время мы совместно с другими государственными структурами работаем над планами по восстановлению и развитию туризма на освобожденных территориях, превращению региона в новое туристическое направление. Для достижения признания Карабаха национальной и безопасной туристической зоной необходима разработка и поэтапная реализация долгосрочной стратегии. Карабахский регион в целом и, в частности, Шуша, Гадрут, Физули, Суговушан, Восточный Зангезур обладают богатыми ресурсами, широкими возможностями для развития различных видов туризма - эко, оздоровительного, культурного, природного, горного и зимнего. В этом смысле особо хочется отметить Агдам. Существует план полной реконструкции этого города, подвергшегося урбициду, с превращением его в центр делового туризма. Такие продукты культурного туризма как албанские храмы, наследие Карабахского ханства, Шелковый путь свидетельствуют о богатом культурном туристическом потенциале этого места. Именно на основе этих ресурсов планируется разработка соответствующих туристических продуктов и проектов в рамках концепции “маршрутов победы”. Планируется, что к 2025 году освобожденные территории посетят около 1 млн местных и иностранных туристов”, - сказал он.