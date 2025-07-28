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Для туркомпаний Казахстана и Узбекистана организован ознакомительный тур в Азербайджан

Для туркомпаний Казахстана и Узбекистана организован ознакомительный тур в Азербайджан Для туркомпаний Казахстана и Узбекистана организован ознакомительный тур в Азербайджан
Туризм
28 июля 2025 г. 13:12
Для туркомпаний Казахстана и Узбекистана организован ознакомительный тур в Азербайджан

По инициативе Азербайджанского туристического бюро при Государственном агентстве по туризму для представителей ведущих туристических компаний Казахстана и Узбекистана организован ознакомительный визит в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

В рамках визита были проведены встречи в формате B2B (бизнес-бизнес) с участием более 60 представителей местных туристических компаний и отелей.

Представители туристических компаний из Казахстана и Узбекистана, помимо туристических мест Баку, посетили Шамахы и Басгал, где ознакомились с туристическими продуктами, отелями, имеющейся туристической инфраструктурой и предоставляемыми услугами, включая пляжный туризм на побережье Каспийского моря.

В первом полугодии этого года Азербайджан посетили более 68 тыс. гостей из этих двух стран, что означает рост на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В настоящее время прямые авиарейсы осуществляются из четырех городов Казахстана и двух городов Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstan və Özbəkistan turizm şirkətləri üçün Azərbaycana tanışlıq turu təşkil edilib

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