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Для швейцарцев могут создать совместный туристический маршрут Азербайджан-Грузия-Турция

Для швейцарцев могут создать совместный туристический маршрут Азербайджан-Грузия-Турция Обсуждены предложения по организации прямых авиарейсов между Азербайджаном и Швейцарией, повышению туристической привлекательности и созданию совместного туристического маршрута для швейцарских туристов Азербайджан-Грузия-Турция.
Туризм
28 октября 2022 г. 14:15
Для швейцарцев могут создать совместный туристический маршрут Азербайджан-Грузия-Турция

Обсуждены предложения по организации прямых авиарейсов между Азербайджаном и Швейцарией, повышению туристической привлекательности и созданию совместного туристического маршрута для швейцарских туристов Азербайджан-Грузия-Турция.

Об этом Report сообщили в Общественном объединении "Ассоциация туристических агентств Азербайджана".

Согласно информации, обсуждения прошли на встрече председателя правления Ассоциации Гёйдениза Гахраманова с послом Швейцарии в Азербайджане Мюриэль Пеневейре. Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения возможностей взаимного сотрудничества между Ассоциацией и субъектами туризма Швейцарии, установления коммуникаций, налаживания сотрудничества, организации информационных туров с целью ознакомления, а также обмена опытом, подготовки совместных проектов.

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Версия на английском языке Joint travel route to Azerbaijan-Georgia-Turkiye may be created for Swiss
Версия на азербайджанском языке İsveçrəlilər üçün Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə birgə səyahət marşrutu yaradıla bilər

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