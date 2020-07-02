Для кого открылись авиарейсы Баку-Стамбул?

Для кого открылись авиарейсы Баку-Стамбул?

В связи с распространением пандемии коронавируса рейсы из Азербайджана в зарубежные страны были отложены, пассажиры стали возвращать купленные билеты, а продажа новых билетов приостановилась. В результате азербайджанцы, проживающие за рубежом и приехавшие в нашу страну до пандемии, не смогли вернуться обратно. С целью обеспечения возвращения этих лиц "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с июля организовали чартерные рейсы в Стамбул.

Так, с 1 июля на основе взаимного согласия дважды в неделю будут выполняться специальные рейсы Азербайджанскими авиалиниям, и два раза - Турецкими авиалиниями в направлении Баку-Стамбул-Баку и Стамбул-Баку-Стамбул.

Напомним, что глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила, что решение продлить до 1 августа особый карантинный режим означает, что границы остаются закрытыми. А это значит, что выезд из страны с туристическими целями недопустим.

Таким образом, рейсом Баку-Стамбул-Баку могут воспользоваться:

- Граждане Азербайджана в Турции для возвращения в свои страны;

- Для продолжения учебы;

- По неотложным личным причинам.

Также следует отметить, что на рейс Баку-Стамбул допускаются только пассажиры, прошедшие тест на COVID-19 за 48 часов до вылета в специальных лабораториях, аккредитованных TƏBİB, и получившие отрицательный результат.

Пассажиры, вылетающие в направлении Стамбул-Баку, должны пройти тест на коронавирус в медицинских учреждениях, рекомендованных Министерством здравоохранения Турции, за 48 часов перед вылетом и предоставить справку об негативном результате при регистрации в аэропорту.

Гражданам, прибывающим из других стран, следует представить справку о сдаче теста на COVID-19 в лабораториях стран, гражданами которых они являются, или лабораториях на территории Турции.

Все пассажиры, прибывающие в Баку, еще будучи в самолете должны подписать расписку, в которой берут на себя обязательство о двухнедельной самоизоляции по месту пребывания. Они не смогут покинуть место пребывания через систему SMS-разрешений 8103. Лица, нарушившие правила особого карантинного режима, несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Азербайджанской Республики.

Руководитель одной из туристических компаний Баку Агиль Агаларов рассказал Report, что приехавшие в Азербайджан по разным причинам до начала пандемии обращаются в туристические компании для возвращения в зарубежные страны:

"Чаще всего к нам обращаются азербайджанские студенты, обучающиеся в Турции и Европе. Большинство из них учатся в Стамбуле. В редких случаях просят помочь вернуться те, кто работает или живет в этих странах. Большая часть чартерных билетов продана студентам. Но есть и те, которые работают в Стамбуле, приехали в Азербайджан до пандемии, а потом не смогли вернуться. Некоторые приехали сюда на участие в свадебном или других торжествах. Никто не обращается из-за поездки на отдых.

Когда клиент обращается к нам, мы советуем ему приобрести билет онлайн на сайте AZAL. Но стоимость авиабилетов на чартерные рейсы сильно отличается от прежней. Если раньше поездка в Стамбул стоила 180 манатов, то сейчас цены начинаются от 380 манатов. Продажа билетов осуществляется AZAL онлайн. AZAL не предоставил туристическим компаниям доступ к продаже билетов. Деятельность туристических компаний приостановлена. Хотя есть компании, которые продают билеты, их очень мало. К примеру, если клиент сам не может приобрести билеты онлайн, он обращается в туристическую компанию за помощью. Туристическая компания берет за помощь определенную плату. Однако это не поднимет туркомпании на ноги. Наша компания прекратила продажу билетов из-за текущей ситуации".