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Для Азербайджана и Грузии разработаны комбинированные турпакеты

Для Азербайджана и Грузии разработаны комбинированные турпакеты

Туристические компании Азербайджана и Грузии подготовили комбинированные туры, включающие посещение обеих стран.

Об этом сообщил Report пресс-секретарь Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, основная цель туристического представительства Азербайджана, открытого в Тбилиси, заключается в разработке единого пакета, который позволил бы прибывающим в Грузию туристам посещать и Азербайджан: "Единые пакеты включают посещение Шеки и прилегающих районов Азербайджана из грузинского Лагодехи, а также Гянджи через Красный мост".

К.Гулузаде отметил, что стороны нацелены упростить переход туристов через пограничные пункты.

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