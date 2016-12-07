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    Директор Института рукописей при Лиге арабских стран посетил Азербайджанскую национальную библиотеку

    На встрече отметили важность создания связей между библиотеками

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Директор Института рукописей при Лиге арабских стран Фейсал Аль-Хафьян посетил Азербайджанскую национальную библиотеку.

    Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью министерства культуры и туризма, на встрече гостя с директором библиотеки, профессором Керимом Таировым была отмечена важность создания связей между Институтом рукописей при Лиге арабских стран и Азербайджанской национальной библиотекой.

    Кроме того, были обсуждены вопросы проведения в национальной библиотеке международной научной конференции и организации выставки произведений азербайджанских авторов, которые пишут на арабском языке.

    От имени Азербайджанской национальной библиотеки гостю в качестве подарка были вручены фотоальбом, отражающий в себе объекты культуры, карту "Культура и культурные шедевры" ("Mədəniyyət və mədəni incilərimizin hamisi"), книги "Азербайджан"("Azərbaycan"), "Азербайджанская кухня" ("Azərbaycan mətbəxi").

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