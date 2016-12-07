Директор Института рукописей при Лиге арабских стран посетил Азербайджанскую национальную библиотеку

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Директор Института рукописей при Лиге арабских стран Фейсал Аль-Хафьян посетил Азербайджанскую национальную библиотеку.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью министерства культуры и туризма, на встрече гостя с директором библиотеки, профессором Керимом Таировым была отмечена важность создания связей между Институтом рукописей при Лиге арабских стран и Азербайджанской национальной библиотекой.

Кроме того, были обсуждены вопросы проведения в национальной библиотеке международной научной конференции и организации выставки произведений азербайджанских авторов, которые пишут на арабском языке.

От имени Азербайджанской национальной библиотеки гостю в качестве подарка были вручены фотоальбом, отражающий в себе объекты культуры, карту "Культура и культурные шедевры" ("Mədəniyyət və mədəni incilərimizin hamisi"), книги "Азербайджан"("Azərbaycan"), "Азербайджанская кухня" ("Azərbaycan mətbəxi").