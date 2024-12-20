Дин Тао: Китай стремится упростить въезд азербайджанских туристов в страну

Китай стремится упростить въезд азербайджанских туристов в страну.

Китай стремится упростить въезд азербайджанских туристов в страну.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао на пресс-конференции в пятницу.

Он напомнил, что в настоящее время рейсы между Пекином, Баку и Урумчи осуществляются 5 раз в неделю.

"Мы полностью поддерживаем "Азербайджанские авиалинии" в их стремлении увеличить количество рейсов в Китай. В июле этого года Азербайджан ввел в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан КНР сроком на один год, что увеличило количество китайских туристов более чем вдвое", - сказал временный поверенный.

По его словам, число изучающих китайский язык в Азербайджане составляет около 8000 человек.

"В престижных китайских университетах, таких как Пекинский университет, Университет Цинхуа и Пекинский университет иностранных языков преподается азербайджанский язык", - добавил он.