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Десятки тысяч туристов из Германии срочно покидают Испанию

Десятки тысяч туристов из Германии срочно покидают Испанию Испания исключена из списка безопасных для посещения стран в связи с ростом случаев COVID-19
Туризм
19 августа 2020 г. 13:39
Десятки тысяч туристов из Германии срочно покидают Испанию
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Более 40 тысяч туристов из Германии обязаны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и другие территории Испании из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает Tourprom.

Отмечается, что Испания исключена из списка безопасных для посещения стран в связи с ростом случаев COVID-19. В настоящее время немецким гражданам разрешается посещать лишь Канарские острова.

Все прибывающие из Испании в обязательном порядке должны будут сдать тест на инфекцию и уйти на карантин до получения его результатов или предъявить справку об отрицательных анализах, сделанных в течение двух дней.

Туроператоры Германии в связи с данным решением сняли полетные программы в Испанию.Пребывающие там туристы могут вернутся назад досрочно.

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