Депутат: Развлекательный туризм в Азербайджане поможет созданию новых рабочих мест

Мировой опыт показывает, что развлекательный и игровой туризм увеличивает приток иностранных туристов в регионы.

Мировой опыт показывает, что развлекательный и игровой туризм увеличивает приток иностранных туристов в регионы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам депутата, развлекательный и игровой туризм способствует созданию новых рабочих мест в отелях, ресторанах и других сферах услуг, а также привлечению иностранных и местных инвестиций в туристическую инфраструктуру:

"Эта сфера приносит дополнительный доход в бюджет, становится одним из экономических каналов, обеспечивающих приток иностранной валюты в страну. Однако главный момент, который следует подчеркнуть, заключается в том, что обсуждаемый в настоящее время законопроект "О создании искусственных земельных участков в принадлежащей Азербайджану части Каспийского моря (озера)" ни в коем случае не преследует цель создания в стране игорного бизнеса. Если такие мнения существуют, они полностью ошибочны".

А. Амирасланов отметил, что игорный бизнес является просто дополнительным компонентом "премиум" и "элитного" туризма: "Эта сфера может иметь определенные косвенные экономические эффекты в будущем, но она не составляет основу ни предпринимательской деятельности, ни ненефтяного сектора. Ни наше государство, ни наше общество не связывают перспективы экономического развития страны с этой сферой".

Депутат добавил, что игорный бизнес является лишь одним из около 160 видов предпринимательской деятельности в Азербайджане, требующих лицензирования и разрешения: "По результатам 2024 года, количество субъектов предпринимательства, действующих в Азербайджане, превышает 322 тыс. Из них 76 тыс. имеют статус юридического лица. Основными приоритетами экономической политики государства являются построение конкурентоспособной национальной экономики, поддержка инновационных инициатив, индустриализация, развитие аграрной сферы, расширение экспортного и транзитного потенциала".