О нас

Депутат: Развлекательный туризм в Азербайджане поможет созданию новых рабочих мест

Депутат: Развлекательный туризм в Азербайджане поможет созданию новых рабочих мест Мировой опыт показывает, что развлекательный и игровой туризм увеличивает приток иностранных туристов в регионы.
Туризм
21 июня 2025 г. 14:00
Депутат: Развлекательный туризм в Азербайджане поможет созданию новых рабочих мест

Мировой опыт показывает, что развлекательный и игровой туризм увеличивает приток иностранных туристов в регионы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По словам депутата, развлекательный и игровой туризм способствует созданию новых рабочих мест в отелях, ресторанах и других сферах услуг, а также привлечению иностранных и местных инвестиций в туристическую инфраструктуру:

"Эта сфера приносит дополнительный доход в бюджет, становится одним из экономических каналов, обеспечивающих приток иностранной валюты в страну. Однако главный момент, который следует подчеркнуть, заключается в том, что обсуждаемый в настоящее время законопроект "О создании искусственных земельных участков в принадлежащей Азербайджану части Каспийского моря (озера)" ни в коем случае не преследует цель создания в стране игорного бизнеса. Если такие мнения существуют, они полностью ошибочны".

А. Амирасланов отметил, что игорный бизнес является просто дополнительным компонентом "премиум" и "элитного" туризма: "Эта сфера может иметь определенные косвенные экономические эффекты в будущем, но она не составляет основу ни предпринимательской деятельности, ни ненефтяного сектора. Ни наше государство, ни наше общество не связывают перспективы экономического развития страны с этой сферой".

Депутат добавил, что игорный бизнес является лишь одним из около 160 видов предпринимательской деятельности в Азербайджане, требующих лицензирования и разрешения: "По результатам 2024 года, количество субъектов предпринимательства, действующих в Азербайджане, превышает 322 тыс. Из них 76 тыс. имеют статус юридического лица. Основными приоритетами экономической политики государства являются построение конкурентоспособной национальной экономики, поддержка инновационных инициатив, индустриализация, развитие аграрной сферы, расширение экспортного и транзитного потенциала".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MP: Entertainment tourism in Azerbaijan will help create new jobs
Версия на азербайджанском языке Komitə sədri: "Azərbaycanda əyləncə turizmi yeni iş yerləri və investisiya imkanları yarada bilər"

Другие новости из категории

Госкомстат: Свыше 1,8 млн иностранцев прибыли в Азербайджан в качестве туристов в прошлом году
Госкомстат: Свыше 1,8 млн иностранцев прибыли в Азербайджан в качестве туристов в прошлом году
21 июня 2025 г. 14:35
Азер Амирасланов: В Азербайджане есть реальные перспективы для развития премиального и элитного туризма
Азер Амирасланов: В Азербайджане есть реальные перспективы для развития премиального и элитного туризма
21 июня 2025 г. 14:07
Азербайджан и Албания развивают сотрудничество в сфере туризма
Азербайджан и Албания развивают сотрудничество в сфере туризма
21 июня 2025 г. 11:22
Теймур Гасанов: Габала становится частью глобальной авиационной карты
Теймур Гасанов: Габала становится частью глобальной авиационной карты
19 июня 2025 г. 15:19
В Гахе обсудили новый план действий по развитию туризма
ФотоВ Гахе обсудили новый план действий по развитию туризма
17 июня 2025 г. 12:16
Турпоток из Израиля в Азербайджан в мае вырос на 98%
Турпоток из Израиля в Азербайджан в мае вырос на 98%
16 июня 2025 г. 10:36
Кянан Гулузаде: Средний коридор открывает перспективы в сфере туризма
Кянан Гулузаде: Средний коридор открывает перспективы в сфере туризма
14 июня 2025 г. 10:25
В Карабахе формируются новые турпродукты с кластерным подходом
В Карабахе формируются новые турпродукты с кластерным подходом
13 июня 2025 г. 16:57
За последние 8 лет число отелей в Азербайджане увеличилось более чем на 44%
За последние 8 лет число отелей в Азербайджане увеличилось более чем на 44%
13 июня 2025 г. 15:50
В Шахдаге строится новая 10-километровая лыжная трасса
В "Шахдаге" строится новая 10-километровая лыжная трасса
13 июня 2025 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi