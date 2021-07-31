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Депутат: Лесные пожары в Турции повлияют на доходы от туризма

Депутат: Лесные пожары в Турции повлияют на доходы от туризма "Лесные пожары в Турции негативно влияют на экономику страны".
Туризм
31 июля 2021 г. 11:57
Депутат: Лесные пожары в Турции повлияют на доходы от туризма

"Лесные пожары в Турции негативно влияют на экономику страны".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, пожары чаще наблюдаются в туристических регионах, что не может не сказаться на доходах от туризма: “Турция намерена принять 25 млн туристов в этом году. Сектор туризма, в прошлом году переживший рецессию из-за пандемии, постепенно начал возрождаться. В первом полугодии этого года Турцию посетили 7 млн 250 тыс. иностранных туристов, и эта цифра росла. К сожалению, лесные пожары бушуют, в основном, в туристических регионах братской страны, что может воспрепятствовать притоку иностранных гостей".

Кроме того, лесные пожары создадут дополнительные расходы для страны, что нежелательно для турецкой экономики, заключил депутат.

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Версия на английском языке MP says Turkey wildfires to affect country's tourism revenues
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Türkiyədə baş verən meşə yanğınları ölkənin turizm gəlirlərinə təsirsiz ötüşməyəcək”

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