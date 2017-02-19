Делегация Азербайджана принимает участие в Международной оборонной выставке "IDEX-2017"

Абу-Даби. 19 февраля. REPORT.AZ/ В столице Объединенных Арабских Эмироатов, городе Абу-Даби открылась 13-я по счету оборонная выставка IDEX 2017.

Как сообщает командированный в Абу-Даби корреспондент Report, в работе выставке участвуют 1235 компаний и более чем 45 стран мира.

На выставке участвуют главы государств и правительств, включая министров обороны и соответствующих ведомств ряда стран. В частности, на выставке участвует президент Судана Омар аль-Башир.

Азербайджан в этот раз не участвует на выставке со своим отдельным стендом. В качестве посетителей от Азербайджана на выставке присутствуют министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, глава Госпогранслужбы, генерал-полковник Эльчин Гулиев, советник министра оборонной промышленности Азад Мамедов.

В заявлении журналистам А.Мамедов сообщил, что Азербайджан уже в 5-й раз участвует на выставке, которая из года в год расширяется в плане стран-участников. По его словам, азербайджанская делегация в начале ознакамливается с новинками компаний после чего будут проведены определенные переговоры.

Отметим, что самая крупная оборонная выставка Ближнего Востока проводится раз в два года под патронажем президента ОАЭ, эмира Абу-Даби шейха Халифы бин Зайеда аль-Нахаяна.