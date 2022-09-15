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Дефицит баланса туристических услуг Азербайджана сократился вдвое

Дефицит баланса туристических услуг Азербайджана сократился вдвое В первом полугодии текущего года оборот туристических услуг между Азербайджаном и другими странами составил 739,596 млн долларов США
Туризм
15 сентября 2022 г. 16:01
Дефицит баланса туристических услуг Азербайджана сократился вдвое

В первом полугодии текущего года оборот туристических услуг между Азербайджаном и другими странами составил 739,596 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан импортировал услуг на сумму 314 767 млн долларов, а экспортировал услуг на 424 829 млн долларов. Это на 0,65% больше и на 24,35% меньше, чем годом ранее.

В результате в балансе туристических услуг образовался дефицит в размере 110 062 млн долларов, что в 2,3 раза меньше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Deficit of Azerbaijan's tourism services balance down by over 2 times
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın turizm xidmətləri balansının kəsiri 2 dəfədən çox azalıb

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